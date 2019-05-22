США призвали Россию присоединиться к усилиям по противодействию Ирану

Соединённые Штаты призывают Россию присоединиться к усилиям по противодействию Ирану в САР, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Если Россия хочет достичь этого результата, она должна присоединиться к усилиям по противодействию дестабилизирующим действиям Ирана и его вредоносному влиянию в Сирии», — цитирует его РИА Новости.

В частности, Джеффри призвал Москву «повлиять» на сирийского президента Башара Асада, чтобы обеспечить вывод иранских сил из Сирии.

Ранее министр обороны Ирана Амир Хатами прокомментировал возможность вооружённых столкновений с военными США в Сирии.



