Член Совета Федерации Ольга Тимофеева в беседе с ФАН прокомментировала сообщение о том, что по результатам голосования Совет Безопасности ООН отказался внести в повестку заседания вопрос о законе о государственном языке на Украине.

По словам сенатора, то, что шесть стран проголосовали против, логично с точки зрения проводимой ими политики.

«Поскольку этот вопрос подняла Российская Федерация, то его наши западные партнёры предпочли отклонить, чтобы не рассматривать. Потому что если этот вопрос рассматривать беспристрастно, то Украина прежде всего нарушила ратифицированную ею хартию о европейских языках», — сказала Тимофеева.

В апреле сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал принятие Верховной радой закона об исключительном использовании украинского языка.