Россия призвала международное сообщество не вмешиваться в ситуацию в Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает международное сообщество не вмешиваться в ситуацию в Венесуэле.

Она отметила, что «вопреки искусственному нагнетанию ситуации Россия выстраивает вокруг Венесуэлы конструктивную повестку дня».

«Призываем соблюдать Устав ООН, строго придерживаться принципов и норм международного права, таких как уважение суверенитета, территориальной целостности, неприменение силы, угрозы силы», — цитирует РИА Новости Захарову.

Представитель МИД также подчеркнула, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других государств.

«Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела другого государства и других призываем не делать этого», — добавила Захарова.

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США намерены продолжить разрывать связи между Кубой и Венесуэлой.