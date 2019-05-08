Россия призвала международное сообщество не вмешиваться в ситуацию в Венесуэле

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает международное сообщество не вмешиваться в ситуацию в Венесуэле.
Россия призвала международное сообщество не вмешиваться в ситуацию в Венесуэле
  • РИА Новости

Она отметила, что «вопреки искусственному нагнетанию ситуации Россия выстраивает вокруг Венесуэлы конструктивную повестку дня».

«Призываем соблюдать Устав ООН, строго придерживаться принципов и норм международного права, таких как уважение суверенитета, территориальной целостности, неприменение силы, угрозы силы», — цитирует РИА Новости Захарову.

Представитель МИД также подчеркнула, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других государств.

«Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела другого государства и других призываем не делать этого», — добавила Захарова.

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США намерены продолжить разрывать связи между Кубой и Венесуэлой.

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