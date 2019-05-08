Россия может принять участие в выборах генсека СЕ в июне в ПАСЕ

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Россия не только рассматривает возможность, но и настаивает на том, чтобы российская делегация приняла участие в выборах нового генсека Совета Европы на летней сессии ПАСЕ.
Россия может принять участие в выборах генсека СЕ в июне в ПАСЕ
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.

«И это не наш каприз, а первостепенная задача, отвечающая интересам всех 47 государств организации в целом», — заявил он.

10 апреля ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Ранее независимый эксперт конгресса местных и региональных властей Совета Европы, профессор РУДН Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщение, что в Москве прорабатывают все варианты развития событий по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека.

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