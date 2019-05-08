В Гватемале при бунте в тюрьме погибли семь человек

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Вблизи столицы Гватемалы в тюрьме Павон произошёл бунт, погибли семь человек. Об этом информирует портал Prensa Libre.

В результате происшествия также были ранены 19 человек, они госпитализированы.

Отмечается, что к настоящему времени установлена личность одного из погибших — это 25-летний заключенный, осужденный за вымогательство и незаконное ношение оружия.

По информации издания, из тюрьмы была слышна стрельба. 

На месте продолжают работать полицейские службы.

В конце декабря URA.RU передавало, что Новоуренгойский суд приговорил участника бунта в изоляторе временного содержания к 6 годам и 5 месяцам исправительной колонии общего режима.

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