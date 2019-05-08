В Гватемале при бунте в тюрьме погибли семь человек
В результате происшествия также были ранены 19 человек, они госпитализированы.
Отмечается, что к настоящему времени установлена личность одного из погибших — это 25-летний заключенный, осужденный за вымогательство и незаконное ношение оружия.
По информации издания, из тюрьмы была слышна стрельба.
На месте продолжают работать полицейские службы.
В конце декабря URA.RU передавало, что Новоуренгойский суд приговорил участника бунта в изоляторе временного содержания к 6 годам и 5 месяцам исправительной колонии общего режима.