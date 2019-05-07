Акция «Бессмертный полк» прошла в Варшаве

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Акция «Бессмертный полк» четвёртый год подряд прошла в Варшаве, сообщает РИА Новости.
Акция «Бессмертный полк» прошла в Варшаве
  • РИА Новости

Несколько сотен человек собрались на мемориальном кладбище, где похоронены около 22 тыс. советских солдат и офицеров, погибших при освобождении Польши от немецко-фашистских захватчиков.

Отмечается, что участники акции возложили цветы к стеле, расположенной в центре кладбища. В возложении цветов приняли участие несколько ветеранов войны, которые специально приехали в Польшу из России.

Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» впервые прошла на Аляске. Также ФАН передавало, что шествие состоялось в Женеве. 

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