Мадуро выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолёта в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своём Twitter выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения военного вертолёта в штате Миранда.

Лидер республики отметил, что авария произошла утром 4 мая.

¡Pueblo venezolano! En horas de la mañana de hoy #4May se precipitó a tierra un helicóptero de nuestra #FANB, perdiendo la vida 7 dignos oficiales de la Patria. Lamento profundamente este incidente y expreso mis sentidas condolencias a sus familiares y amigos. — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 5 мая 2019 г.

«Глубоко сожалею в связи с этим инцидентом и выражаю мои соболезнования их семьям (погибших. — RT) и друзьям», — написал он.

Ранее стало известно, что в Венесуэле потерпел крушение военный вертолёт, на борту которого находились семь человек.

В результате ЧП все они погибли.