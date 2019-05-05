Мадуро выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолёта в Венесуэле

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своём Twitter выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения военного вертолёта в штате Миранда.

Лидер республики отметил, что авария произошла утром 4 мая. 

«Глубоко сожалею в связи с этим инцидентом и выражаю мои соболезнования их семьям (погибших. — RT) и друзьям», — написал он.

Ранее стало известно, что в Венесуэле потерпел крушение военный вертолёт, на борту которого находились семь человек.

В результате ЧП все они погибли.

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