ЕС и Турция призвали США отменить нефтяные санкции против Ирана

Комиссар ЕС по вопросам климата Мигель Ариас Каньете заявил, что в Евросоюзе обеспокоены вступлением в силу американских санкций против нефтяного сектора Ирана.

Эмбарго на импорт иранской нефти представляет собой угрозу для сохранения соглашения с Тегераном по атомной программе, передаёт его слова Deutsche Welle.

В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал США пересмотреть решение о санкциях против Ирана.

Ранее американский лидер Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставки иранских нефти и нефтепродуктов.

Министр иностранных дел ближневосточного государства Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран продолжит продавать нефть, несмотря на политику Вашингтона.