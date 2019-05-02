ЕС и Турция призвали США отменить нефтяные санкции против Ирана
- РИА Новости
Эмбарго на импорт иранской нефти представляет собой угрозу для сохранения соглашения с Тегераном по атомной программе, передаёт его слова Deutsche Welle.
В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал США пересмотреть решение о санкциях против Ирана.
Ранее американский лидер Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставки иранских нефти и нефтепродуктов.
Министр иностранных дел ближневосточного государства Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран продолжит продавать нефть, несмотря на политику Вашингтона.