СМИ: США заключили контракты на покупку новых ракет на фоне решения выйти из ДРСМД

Представители движения «Международная кампания по запрещению ядерного оружия» (ICAN) сообщили, что Соединённые Штаты заключили ряд контрактов на общую сумму, превышающую $1 млрд, на закупку новых ракет.

Как передаёт AFP, об этом стало известно после того, как Вашингтон заявил о решении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По данным экспертов, США заключили контракты с несколькими компаниями, в частности Rytheon, Lockheed Martin и Boeing.

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Рожков заявил, что отказ США от выполнения ДРСМД откатывает ситуацию на 30 лет назад.