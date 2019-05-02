СМИ: США заключили контракты на покупку новых ракет на фоне решения выйти из ДРСМД

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Представители движения «Международная кампания по запрещению ядерного оружия» (ICAN) сообщили, что Соединённые Штаты заключили ряд контрактов на общую сумму, превышающую $1 млрд, на закупку новых ракет.
СМИ: США заключили контракты на покупку новых ракет на фоне решения выйти из ДРСМД
  • Reuters

Как передаёт AFP, об этом стало известно после того, как Вашингтон заявил о решении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По данным экспертов, США заключили контракты с несколькими компаниями, в частности Rytheon, Lockheed Martin и Boeing.

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Рожков заявил, что отказ США от выполнения ДРСМД откатывает ситуацию на 30 лет назад.

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