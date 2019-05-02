СМИ: США заключили контракты на покупку новых ракет на фоне решения выйти из ДРСМД
- Reuters
Как передаёт AFP, об этом стало известно после того, как Вашингтон заявил о решении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
По данным экспертов, США заключили контракты с несколькими компаниями, в частности Rytheon, Lockheed Martin и Boeing.
Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Рожков заявил, что отказ США от выполнения ДРСМД откатывает ситуацию на 30 лет назад.