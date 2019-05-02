Венесуэльские власти продлили сокращённый рабочий день в стране
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост Родригеса в Twitter.
«Хотим сообщить нашему народу, что мы сохраняем специальный рабочий график, необходимый для стабилизации национальных электросетей», — отметил министр.
По его словам, рабочий день и учебные занятия будут продолжаться до 14:00.
Уточняется, что Родригес также опроверг сообщения об отмене школьных занятий 2 мая.
Как напоминает агентство, длительность рабочего и учебного дней была сокращена в Венесуэле из-за работ по восстановлению подачи электричества после блэкаута.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, как была атакована крупнейшая ГЭС страны, в результате чего произошёл масштабный блэкаут.