Венесуэльские власти продлили сокращённый рабочий день в стране

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Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что в стране продлён сокращённый рабочий день.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост Родригеса в Twitter.

«Хотим сообщить нашему народу, что мы сохраняем специальный рабочий график, необходимый для стабилизации национальных электросетей», — отметил министр.

По его словам, рабочий день и учебные занятия будут продолжаться до 14:00.

Уточняется, что Родригес также опроверг сообщения об отмене школьных занятий 2 мая.

Как напоминает агентство, длительность рабочего и учебного дней была сокращена в Венесуэле из-за работ по восстановлению подачи электричества после блэкаута.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, как была атакована крупнейшая ГЭС страны, в результате чего произошёл масштабный блэкаут.

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