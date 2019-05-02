Бывший сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу КНР

Бывший оперативный сотрудник ЦРУ Джерри Чун Шин Ли признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая.

Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Как указывает ведомство, он планировал передать информацию, связанную с американской национальной обороной.

Согласно имеющимся данным, Ли покинул США в 2007 году и переехал в Гонконг, где его и завербовали за $100 тыс. китайские разведчики. Отмечается, что они также пообещали, что о нём «будут заботиться» на протяжении всей его жизни в обмен на сотрудничество.

Ожидается, что приговор по данному делу будет оглашён 23 августа 2019 года.

В декабре 2018 года США обвинили хакеров из КНР в совершении кибератак под руководством Пекина.