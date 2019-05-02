В Мексике собираются достать из шахты погибших в 2006 году горняков
Об этом сообщает Milenio.
«Речь идёт о восстановлении справедливости и обещании, которое мы дали некоторое время назад», — заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
По его словам, в настоящий момент у страны достаточно средств для проведения необходимых работ.
Как указывает издание, 19 февраля 2006 года на угольной шахте «Паста-де-Кончос» в штате Коауила произошёл взрыв, в результате чего 65 шахтеров оказались в ловушке под землей. По разным данным, их тела находятся в настоящий момент на глубине от 150 до 490 метров.
В январе в китайской провинции Шэньси в результате обрушения угольной шахты погиб 21 человек.