В Мексике собираются достать из шахты погибших в 2006 году горняков

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Власти Мексики заявили о намерении достать тела 65 горняков, погибших при взрыве в шахте в 2006 году.

Об этом сообщает Milenio.

«Речь идёт о восстановлении справедливости и обещании, которое мы дали некоторое время назад», — заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

По его словам, в настоящий момент у страны достаточно средств для проведения необходимых работ.

Как указывает издание, 19 февраля 2006 года на угольной шахте «Паста-де-Кончос» в штате Коауила произошёл взрыв, в результате чего 65 шахтеров оказались в ловушке под землей. По разным данным, их тела находятся в настоящий момент на глубине от 150 до 490 метров.

В январе в китайской провинции Шэньси в результате обрушения угольной шахты погиб 21 человек.

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