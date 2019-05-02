Гуаидо объявил о начале забастовки государственных служащих

Глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил о начале забастовки венесуэльских государственных служащих.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Финальная фаза операции «Свобода» началась вчера с участия наших Вооружённых сил, а теперь присоединятся и госслужащие. Мы будем сопровождать их в нарастающих забастовках, которые начнутся с завтрашнего дня и продлятся до общей забастовки», — написал он.

30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода». Впоследствии в Каракасе демонстранты, протестующие против действий правительства, столкнулись с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.

Эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.