Гуаидо объявил о начале забастовки государственных служащих

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Глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил о начале забастовки венесуэльских государственных служащих.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Финальная фаза операции «Свобода» началась вчера с участия наших Вооружённых сил, а теперь присоединятся и госслужащие. Мы будем сопровождать их в нарастающих забастовках, которые начнутся с завтрашнего дня и продлятся до общей забастовки», — написал он.

30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода». Впоследствии в Каракасе демонстранты, протестующие против действий правительства, столкнулись с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.

Эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.

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