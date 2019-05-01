FT: Трамп смягчил позицию на переговорах с КНР ради заключения торговой сделки

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Президент США Дональд Трамп исключил из торговых переговоров с Китаем требование о прекращении китайской стороной предполагаемых случаев кибершпионажа, чтобы положить конец противоречиям по поводу торговых пошлин между странами.

Об этом сообщает The Financial Times.

Как отмечает издание, таким образом, американский лидер смягчил позицию своей администрации, суть которой сводилась к обвинениям, что китайские власти якобы осуществляли и финансировали кибератаки на компании США.

Ранее в США заявили о выходе на финишную прямую в торговых переговорах с КНР.

В начале февраля эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН прокомментировал заявление Вашингтона и Пекина о продвижении в диалоге по урегулированию вопросов в сфере торговли.

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