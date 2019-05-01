FT: Трамп смягчил позицию на переговорах с КНР ради заключения торговой сделки
Об этом сообщает The Financial Times.
Как отмечает издание, таким образом, американский лидер смягчил позицию своей администрации, суть которой сводилась к обвинениям, что китайские власти якобы осуществляли и финансировали кибератаки на компании США.
Ранее в США заявили о выходе на финишную прямую в торговых переговорах с КНР.
В начале февраля эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН прокомментировал заявление Вашингтона и Пекина о продвижении в диалоге по урегулированию вопросов в сфере торговли.