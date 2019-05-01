Косачёв оценил заявления Болтона по Венесуэле
- Джон Болтон
- Reuters
«Иначе как политикой совершенно циничной и беспардонной, ниже плинтуса и вне международного права, равно как и за пределами элементарных человеческих приличий, уж извините за недипломатичность, я это не назову», — написал он.
Ранее, как передавало РИА Новости, Болтон заявил, что США рассматривают «все варианты» в отношении Венесуэлы.
Кроме того, он отметил, что Вашингтон хочет смены власти в Каракасе «как можно скорее». При этом политик обратился к России с требованием не вмешиваться в дела Боливарианской Республики.
30 апреля в латиноамериканской стране проходят протесты, сопровождаемые столкновениями демонстрантов с представителями Нацгвардии Венесуэлы.
По последним данным, в результате происходящего в республике пострадали 50 человек.