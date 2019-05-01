Косачёв оценил заявления Болтона по Венесуэле

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в Facebook прокомментировал заявления советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона по Венесуэле.
Косачёв оценил заявления Болтона по Венесуэле
  • Джон Болтон
  • Reuters

«Иначе как политикой совершенно циничной и беспардонной, ниже плинтуса и вне международного права, равно как и за пределами элементарных человеческих приличий, уж извините за недипломатичность, я это не назову», — написал он.

Ранее, как передавало РИА Новости, Болтон заявил, что США рассматривают «все варианты» в отношении Венесуэлы.

Кроме того, он отметил, что Вашингтон хочет смены власти в Каракасе «как можно скорее». При этом политик обратился к России с требованием не вмешиваться в дела Боливарианской Республики.

30 апреля в латиноамериканской стране проходят протесты, сопровождаемые столкновениями демонстрантов с представителями Нацгвардии Венесуэлы.

По последним данным, в результате происходящего в республике пострадали 50 человек.

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