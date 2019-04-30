Трамп планирует ужесточить систему предоставления убежища мигрантам

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Президент США Дональд Трамп собирается ужесточить систему предоставления убежища мигрантам. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Трамп подписал президентский меморандум, чтобы обеспечить доступ к убежищу законным лицам, которые ищут убежища, и при этом более эффективно отслеживать и высылать нелегальных мигрантов, которые не удовлетворяют критериям и не соответствуют требованиям», — указывается в сообщении.

Среди предложенных мер — немедленный отзыв разрешения на работу иностранцам, которые получили распоряжение об окончательной высылке.

В конце марта Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой или её большую часть на следующей неделе, если страна полностью не остановит поток нелегальных мигрантов в США.

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