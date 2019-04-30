Заместитель генпрокурора США подал в отставку
«Средний срок пребывания на посту заместителя генерального прокурора составляет 16 месяцев, и немногие оставались на нём дольше двух лет. Я подаю прошение об отставке с 11 мая», — говорится в письме.
JUST IN: Rod Rosenstein resignation effective May 11th. Letter to President: pic.twitter.com/BXIr014h86— Paula Reid (@PaulaReidCBS) 29 апреля 2019 г.
В начале апреля министр внутренней безопасности Соединённых Штатов Кирстен Нильсен заявила, что согласилась уйти в отставку с целью обеспечения «плавного перехода».
Кевин Макалинан. был назначен исполняющим обязанности главы ведомства.