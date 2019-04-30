СМИ сообщили о задержании планировавшего теракт в Калифорнии мужчины
По данным издания, мужчина, которые ранее служил в Вооружённых силах США, был задержан во время спецоперации. Сотрудник правоохранительных органов, действовавший под прикрытием, передал подозреваемому муляж взрывного устройства.
Как пишет газета, 26-летний Марк Стивен Доминго намеревался совершить теракт при помощи самодельного взрывного устройства в южной части Калифорнии.
27 апреля в синагоге города Поуэй в Калифорнии произошла стрельба. В результате происшествия погиб один человек, несколько людей пострадали.
Полиция задержала одного подозреваемого.