СМИ сообщили о задержании планировавшего теракт в Калифорнии мужчины

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Сотрудники полиции и ФБР предотвратили террористический акт в американском штате Калифорния, сообщает Los Angeles Times.

По данным издания, мужчина, которые ранее служил в Вооружённых силах США, был задержан во время спецоперации. Сотрудник правоохранительных органов, действовавший под прикрытием, передал подозреваемому муляж взрывного устройства. 

Как пишет газета, 26-летний Марк Стивен Доминго намеревался совершить теракт при помощи самодельного взрывного устройства в южной части Калифорнии.

27 апреля в синагоге города Поуэй в Калифорнии произошла стрельба. В результате происшествия погиб один человек, несколько людей пострадали.

Полиция задержала одного подозреваемого.

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