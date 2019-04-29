Шотландский политик раскритиковал Алекса Салмонда за появление на RT

Спикер Шотландской национальной партии (SNP) по вопросам обороны Стюарт Макдональд подверг критике бывшего первого министра Шотландии Алекса Салмонда за его выступления в эфире RT.

Как пишет The Scotsman, во время дебатов в Вестминстере, посвящённых конфликту на Украине, Макдональд подчеркнул, что все призывы к миру со стороны парламентариев ничего не значат, «если они продолжают брать деньги у RT».

Издание напоминает, что у Салмонда на RT есть своя передача вопреки критике со стороны партии и других сторон. При этом газета отмечает, что бывший первый министр больше не является членом SNP.

«Некоторые мои однопартийцы — один довольно высокопоставленный бывший член моей партии даже ведёт на RT авторскую передачу — продолжают появляться в эфире телеканала. Это настоящий позор», — сказал он.

При этом, по его словам, «крайне постыдно», что некоторые члены палаты общин «не только появляются в эфире RT, но и берут за это плату».

«На канале выступают даже некоторые бывшие министры действующего правительства», — добавил он.

Осенью 2018 года член SNP Ангус Макнил заявил, что продолжит выступать в эфире RT, несмотря на критику со стороны лидера партии в Вестминстере Яна Блэкфорда.

В 2017 году RT запустил политическое ток-шоу, ведущим которого стал бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд.