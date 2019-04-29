Три ребёнка получили ранения в результате стрельбы в США

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В американском штате Оклахома три ребёнка получили ранения в результате стрельбы, которую устроил полицейский, пытаясь задержать подозреваемого в ограблении.

Об этом сообщает Associated Press.

По предварительным данным, сотрудник правоохранительных органов открыл огонь по автомобилю 21-летнего Уильяма Смита, который подозревается в ограблении ресторана. В момент инцидента в машине находились четверо детей, трое из которых получили ранения в область головы.

Отмечается, что пострадавшим пять, четыре и один год. Согласно имеющейся информации, их срочно госпитализировали и в настоящий момент их жизни ничто не угрожает.

Агентство добавляет, что пока неизвестно, по какой именно причине полицейский решил открыть огонь и видел ли он несовершеннолетних в автомобиле.

Ранее несколько человек получили ранения в результате стрельбы в американском Сиэтле.

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