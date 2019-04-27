В Британии сделку по брекситу потребовали вынести на референдум

В Великобритании 88 членов Лейбористской партии выступили за вынесение на народное голосование любого достигнутого соглашения об условиях брексита. Письмо парламентариев опубликовал Sky News.

Политики призвали Национальный исполнительный комитет включить в манифест партии, с которым она пойдёт на выборы в ЕП, пункт о проведении голосования.

Seventy-four Labour MPs and 14 of its MEPs have demanded the party officially backs a public vote on any Brexit deal https://t.co/E3vWeNn6SG — Sky News (@SkyNews) 27 апреля 2019 г.

Ранее представитель Европейской комиссии Мина Андреева заявила, что Европейский союз не будет пересматривать соглашение об условиях выхода Великобритании из объединения.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила заявление председателя Европейского совета Дональда Туска о том, что лидеры 27 стран — членов ЕС и Великобритания договорились о гибком продлении брексита.