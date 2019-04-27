Глава Шри-Ланки объявил запрещёнными две организации после терактов

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена объявил запрещёнными в стране организации Thawheed Jammath и Jamathei Millathu Ibraheem в связи с серией взрывов на острове 21 апреля, сообщает Ada Derana.

Reuters