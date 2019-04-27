Глава Шри-Ланки объявил запрещёнными две организации после терактов
- Reuters
🚨NEWS ALERT🚨 National Thawheed Jammath & Jamathei Millathu Ibraheem organisations have been banned in Sri Lanka by the President under Emergency Regulations - PMD- https://t.co/JglUrch4k4— Ada Derana (@adaderana) 27 апреля 2019 г.
Ранее секретарь Министерства обороны Шри-Ланки Хемасири Фернандо подал в отставку после террористических актов.
21 апреля в храмах и отелях на Шри-Ланке произошла серия взрывов. По последним данным, в результате терактов погибли 253 человека.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Шри-Ланке помощь контртеррористического управления организации в расследовании серии взрывов в стране 21 апреля.