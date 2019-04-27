Глава Шри-Ланки объявил запрещёнными две организации после терактов

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Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена объявил запрещёнными в стране организации Thawheed Jammath и Jamathei Millathu Ibraheem в связи с серией взрывов на острове 21 апреля, сообщает Ada Derana.
Глава Шри-Ланки объявил запрещёнными две организации после терактов
  • Reuters

Ранее секретарь Министерства обороны Шри-Ланки Хемасири Фернандо подал в отставку после террористических актов.

21 апреля в храмах и отелях на Шри-Ланке произошла серия взрывов. По последним данным, в результате терактов погибли 253 человека.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Шри-Ланке помощь контртеррористического управления организации в расследовании серии взрывов в стране 21 апреля.

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