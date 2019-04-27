Эксперт оценил слова Эрдогана о безопасности Турции благодаря С-400

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Анна Лушникова
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал в беседе с RT заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поможет укрепить безопасность страны.
Эксперт оценил слова Эрдогана о безопасности Турции благодаря С-400
  • РИА Новости

«Давление Соединённых Штатов на Турцию в вопросе покупки С-400 огромное, и оно нарастает... С-400 — модель новая и специально для экспорта. Она более эффективная, чем вся американская система Patriot», — сказал эксперт.

По его словам, покупка носит не только технологический, но и политический характер.

«Она демонстрирует расхождение позиций США и Турции. Это символическая и знаковая сделка, демонстрирующая независимость Анкары от Вашингтона», — заключил Суздальцев.

Ранее Эрдоган заявил, что покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поможет укрепить безопасность страны.

По его словам, несмотря на серьёзные разногласия Турции и США относительно приобретения С-400, для Анкары «самым главным остаётся будущее» страны.

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