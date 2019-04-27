Госдеп посоветовал американцам не ездить на Шри-Ланку

Госдепартамент США рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок на Шри-Ланку сообщается на сайте ведомства.

«Террористические группы продолжают готовить возможные нападения на Шри-Ланке», — говорится в сообщении.

Кроме того, Госдеп отдал распоряжение вывезти из страны всех детей американских госслужащей дошкольного и школьного возраста.

21 апреля в храмах и пятизвёздочных отелях на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за нападения.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.