МИД Мексики выразил обеспокоенность ситуацией на границе с США

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Мексика направила в посольство США официальную ноту с выражением обеспокоенности ситуацией на некоторых переходах через мексикано-американскую границу. Об этом говорится в заявлении МИД Мексики.

«В апреле мексиканские и американские компании столкнулись с экономическими препятствиями, вызванными задержками в таможенных процедурах», — говорится в сообщении.

В связи с этим МИД Мексики отметил важность немедленного ускорения транзита товаров и перехода людей, а также углубления взаимного сотрудничества для обеспечения эффективности и безопасности общей границы.

Ранее американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США могут закрыть границу с Мексикой.

В апреле сообщалось, что министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен дала указание ускорить развёртывание дополнительных сил вдоль районов южной границы страны.

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