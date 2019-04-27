МИД Мексики выразил обеспокоенность ситуацией на границе с США
«В апреле мексиканские и американские компании столкнулись с экономическими препятствиями, вызванными задержками в таможенных процедурах», — говорится в сообщении.
В связи с этим МИД Мексики отметил важность немедленного ускорения транзита товаров и перехода людей, а также углубления взаимного сотрудничества для обеспечения эффективности и безопасности общей границы.
Ранее американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США могут закрыть границу с Мексикой.
В апреле сообщалось, что министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен дала указание ускорить развёртывание дополнительных сил вдоль районов южной границы страны.