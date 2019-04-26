На Шри-Ланке задержали трёх человек со взрывчаткой

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Сотрудники Военно-морских сил Шри-Ланки задержали трёх человек со взрывчаткой вблизи железнодорожной станции в округе Коломбо. Об этом сообщает News1st со ссылкой на представителя ВМС.
На Шри-Ланке задержали трёх человек со взрывчаткой
  • Reuters

«Трое подозреваемых задержаны Военно-морскими силами в непосредственной близости от железнодорожной станции Веллаватте с 1 кг взрывчатого вещества C-4», — говорится в сообщении издания в Twitter.

Ранее стало известно, что в городе Калмунай на востоке Шри-Ланки произошли три новых взрыва.

21 апреля в католических храмах и пятизвёздочных отелях страны произошла серия взрывов. Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за инциденты.

По последним данным, в результате терактов погибли 253 человека.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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