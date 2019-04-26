На Шри-Ланке задержали трёх человек со взрывчаткой
- Reuters
«Трое подозреваемых задержаны Военно-морскими силами в непосредственной близости от железнодорожной станции Веллаватте с 1 кг взрывчатого вещества C-4», — говорится в сообщении издания в Twitter.
Ранее стало известно, что в городе Калмунай на востоке Шри-Ланки произошли три новых взрыва.
21 апреля в католических храмах и пятизвёздочных отелях страны произошла серия взрывов. Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за инциденты.
По последним данным, в результате терактов погибли 253 человека.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.