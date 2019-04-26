Трамп заявил, что в ближайшее время примет Си Цзиньпина в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время примет председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление американского лидера.

При этом, как отмечает издание, Трамп не уточнил дату возможной встречи.

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Китай «очень близки» к заключению сделки в области двусторонней торговли.

В начале февраля эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН прокомментировал заявление Вашингтона и Пекина о продвижении в диалоге по урегулированию вопросов в сфере торговли.