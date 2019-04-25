Министр обороны КНДР призвал США выполнять достигнутые договорённости
- Reuters
Об этом во время выступления на Московской конференции по международной безопасности заявил министр народных Вооружённых сил КНДР генерал Но Гван Чхоль.
«США следует, прислушиваясь к устремлениям и требованиям человечества достичь мира, процветания и развития, добросовестно выполнять договорённости, прописанные в совместном заявлении от 12 июня», — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно, что МИД КНДР намерен добиться отстранения госсекретаря США Майка Помпео от переговоров по денуклеаризации.