Министр обороны КНДР призвал США выполнять достигнутые договорённости

Соединённые Штаты должны выполнять все договорённости, достигнутые с КНДР, а тем, кто пытается получить выгоду из раскола на Корейском полуострове, следует отказаться от такого подхода.

Об этом во время выступления на Московской конференции по международной безопасности заявил министр народных Вооружённых сил КНДР генерал Но Гван Чхоль.

«США следует, прислушиваясь к устремлениям и требованиям человечества достичь мира, процветания и развития, добросовестно выполнять договорённости, прописанные в совместном заявлении от 12 июня», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что МИД КНДР намерен добиться отстранения госсекретаря США Майка Помпео от переговоров по денуклеаризации.