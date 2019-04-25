Министр обороны КНДР призвал США выполнять достигнутые договорённости

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Соединённые Штаты должны выполнять все договорённости, достигнутые с КНДР, а тем, кто пытается получить выгоду из раскола на Корейском полуострове, следует отказаться от такого подхода.
Министр обороны КНДР призвал США выполнять достигнутые договорённости
  • Reuters

Об этом во время выступления на Московской конференции по международной безопасности заявил министр народных Вооружённых сил КНДР генерал Но Гван Чхоль.

«США следует, прислушиваясь к устремлениям и требованиям человечества достичь мира, процветания и развития, добросовестно выполнять договорённости, прописанные в совместном заявлении от 12 июня», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что МИД КНДР намерен добиться отстранения госсекретаря США Майка Помпео от переговоров по денуклеаризации.

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