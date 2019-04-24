Пранкер Вован прокомментировал розыгрыш Макрона

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Пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, прокомментировал розыгрыш президента Франции Эммануэля Макрона.
Пранкер Вован прокомментировал розыгрыш Макрона
  • РИА Новости

«Возможности поговорить с Макроном 15 минут мы ждали два года, нужен был важный повод, чтобы он повёлся. И он представился — выборы на Украине», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По его словам, в ходе разговора Макрон произвёл приятное впечатление.

«Показалось, что он был где-то в лесу, за городом, на заднем плане пели птички», — добавил Кузнецов.

Ранее стало известно, что российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с Макроном от имени победителя второго тура выборов президента Украины Владимира Зеленского.

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