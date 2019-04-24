Зариф заявил о готовности Ирана к обмену заключёнными с США

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран готов к обмену заключёнными с США.

«Давайте осуществим обмен (заключёнными. — RT)​​​. Я готов сделать это, у меня есть полномочия делать это», — цитирует его РИА Новости.

Зариф отметил, что Тегеран проинформировал Вашингтон шесть месяцев назад о своей готовности, но до сих пор не получил ответа от американской стороны.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Ирана предложило президенту Хасану Рухани внести командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке в список террористических организаций.