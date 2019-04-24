В Генштабе ВС России заявили о возможности возрождения ИГ в Сирии

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Станислав Гаджимагомедов заявил, что террористическая организация «Исламское государство»* может возродиться в Сирии на территории за рекой Евфрат.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Заевфратье продолжает оставаться изолированной территорией, что создаёт предпосылки для роста среди проживающего там населения сепаратистских настроений, создающих угрозу территориальной целостности Сирии и Ирака, а также (угрозу. — RT) возрождения международной террористической организации ИГ», — сказал он.

Как отметил Гаджимагомедов, учитывая завершение операции американских военных в Заевфратье, особую важность приобретает вопрос восстановления транспортной инфраструктуры, которая должна позволить сирийцам свободно передвигаться по региону и будет способствовать восстановлению связей между общинами, проживающими по разные стороны реки.

По его словам, российская сторона уже пыталась установить автомобильный мост через реку, но данной инициативе мешала позиция США.

Ранее генерал-лейтенант США Пол Лакамера, командующий силами коалиции в Сирии, заявил, что оставшиеся террористы скрываются в лагерях для внутренне перемещённых лиц.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.