В ЕК оценили работу Facebook, Google и Twitter по борьбе с дезинформацией

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В Еврокомиссии (ЕК) поприветствовали отчёты онлайн-платформ о выполнении обязательств по борьбе с дезинформацией в преддверии выборов в Европейский парламент.
В ЕК оценили работу Facebook, Google и Twitter по борьбе с дезинформацией
  • Reuters

«Мы приветствуем действия трёх платформ по выполнению обязательств в соответствии со сводом (правил). Все они начали маркировать политическую рекламу», — говорится в соответствующем заявлении.

В Еврокомиссии также выразили удовлетворение в связи с тем, что Facebook, Google и Twitter намерены и в дальнейшем принимать меры для «борьбы с вредоносными ботами и фальшивыми аккаунтами».

В марте бывший глава комитета палаты представителей США по разведке республиканец Девин Нуньес подал в суд на Twitter, обвинив социальную сеть в «теневой блокировке консерваторов».

Сумма иска составляет $250 млн.

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