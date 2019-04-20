В МИД Мексики рассказали о запугивании мигрантов «дружинниками» из США

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В Министерстве иностранных дел Мексики заявили, что «дружинники» из Соединённых Штатов запугивают мигрантов, пытающихся пересечь границу.

«Правительство Мексики выражает свою глубокую озабоченность перед лицом действий по запугиванию и вымогательствам у мигрантов со стороны групп «дружинников» на границе (штата) Нью-Мексико», — цитирует РИА Новости заявление мексиканского внешнеполитического ведомства.

По мнению дипломатов, подобные действия могут привести к нарушениям прав человека.

«Работы по патрулированию и обеспечению безопасности, которые проводятся вне законных структур федерального правительства этой страны, представляют угрозу безопасности мигрантов», — заключили в МИД.

Ранее сообщалось, что мексиканские власти не намерены принимать специальные меры для сдерживания караванов мигрантов из стран Центральной Америки, которые направляются в США, однако планируют регулировать эти процессы.

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