На морском параде в Циндао представят новые типы кораблей КНР
«С китайской стороны в параде примет участие авианосец «Ляонин», а также атомная подводная лодка и эскадренный миноносец нового типа, боевые самолёты», — приводит РИА Новости слова представителя ВМС Китая.
По словам Яньпэна, в параде будут участвовать 32 корабля, включая эскадренные, сторожевые и десантные, суда обеспечения и авианосцы, подводные лодки.
Отмечается, что в авиационной части парада будут задействованы 39 самолётов, в том числе бомбардировщики и истребители.
Ранее стало известно, что в военно-морском параде в Китае будут участвовать около 20 кораблей из более чем десяти стран мира.