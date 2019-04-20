На морском параде в Циндао представят новые типы кораблей КНР

Китай представит новые типы кораблей на морском параде в порту Циндао по случаю 70-летия Военно-морских сил страны. Об этом сообщил заместитель командующего ВМС КНР Цю Яньпэн.

«С китайской стороны в параде примет участие авианосец «Ляонин», а также атомная подводная лодка и эскадренный миноносец нового типа, боевые самолёты», — приводит РИА Новости слова представителя ВМС Китая.

По словам Яньпэна, в параде будут участвовать 32 корабля, включая эскадренные, сторожевые и десантные, суда обеспечения и авианосцы, подводные лодки.

Отмечается, что в авиационной части парада будут задействованы 39 самолётов, в том числе бомбардировщики и истребители.

Ранее стало известно, что в военно-морском параде в Китае будут участвовать около 20 кораблей из более чем десяти стран мира.