WP: В США задержан бывший военный в связи с атакой на посольство КНДР

Власти США произвели первое задержание по делу об атаке на посольство КНДР в Мадриде в феврале. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Как отмечается, задержанный бывший морской пехотинец Кристофер Ан предстанет в ближайшее время перед федеральным судом Лос-Анджелеса.

По данным издания, он является членом группы, которая, предположительно, организовала атаку на дипмиссию.

Ранее группировка «Гражданская оборона Чхоллимы» взяла на себя ответственность за нападение на северокорейское посольство в Испании.

22 февраля группа из десяти человек напала на посольство КНДР в Мадриде.

Злоумышленники идентифицировали себя как «борцы за права человека». По некоторым данным, они вынесли из здания дипмиссии в том числе два компьютера и два жёстких диска.