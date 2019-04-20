WP: В США задержан бывший военный в связи с атакой на посольство КНДР
Как отмечается, задержанный бывший морской пехотинец Кристофер Ан предстанет в ближайшее время перед федеральным судом Лос-Анджелеса.
По данным издания, он является членом группы, которая, предположительно, организовала атаку на дипмиссию.
Ранее группировка «Гражданская оборона Чхоллимы» взяла на себя ответственность за нападение на северокорейское посольство в Испании.
22 февраля группа из десяти человек напала на посольство КНДР в Мадриде.
Злоумышленники идентифицировали себя как «борцы за права человека». По некоторым данным, они вынесли из здания дипмиссии в том числе два компьютера и два жёстких диска.