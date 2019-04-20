Военные корабли более 10 стран примут участие в параде в китайском Циндао

Около 20 военных кораблей из более чем десяти стран примут участие в военно-морском параде, который пройдёт в китайском порту Циндао по случаю 70-летия китайских Военно-морских сил. Об этом сообщил заместитель командующего ВМС Китая Цю Яньпэн в ходе пресс-конференции.

«Кроме китайской стороны в параде примут участие около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России, Таиланда, Вьетнама и Индии», — цитирует его РИА Новости.

В Китае с 22 по 25 апреля проведут морской парад и другие торжественные мероприятия в честь 70-летия с момента своего основания ВМС страны.

Ранее начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга сообщил, что российский фрегат «Адмирал Горшков» вошёл в Южно-Китайское море.