Военные корабли более 10 стран примут участие в параде в китайском Циндао
«Кроме китайской стороны в параде примут участие около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России, Таиланда, Вьетнама и Индии», — цитирует его РИА Новости.
В Китае с 22 по 25 апреля проведут морской парад и другие торжественные мероприятия в честь 70-летия с момента своего основания ВМС страны.
Ранее начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга сообщил, что российский фрегат «Адмирал Горшков» вошёл в Южно-Китайское море.