Постпред ФРГ при ООН заявил о необходимости срочно принять резолюцию по Ливии

Постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген заявил о необходимости срочно принять резолюцию по Ливии.

«Спецпредставитель генсека Гассан Саляме сообщил Совету, что оружейное эмбарго для Ливии серьёзно нарушается, увеличение потока оружия увеличивает эскалацию», — цитирует РИА Новости Хойсген.

По его мнению, этот вопрос может быть включён в проект резолюции, разрабатываемый Великобританией. Он отметил, что Германия «полностью поддерживает» британских коллег в том, «чтобы уже сформировать проект резолюции и принять её».

«Нам срочно необходима эта резолюция, нам нужно послать это серьёзное послание народу, который находится в отчаянии, в чьи дворы падают ракеты», — добавил постпред ФРГ.

Ранее в ливийском отделении Всемирной организации здравоохранения заявили, что по меньшей мере 174 человека погибли, ещё 756 получили ранения в ходе боевых действий в стране.