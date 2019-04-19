Глава МИД Франции провёл телефонный разговор с Помпео

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Франции.

«Министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан сегодня вечером провёл телефонный разговор с государственным секретарём Соединённых Штатов Америки Майком Помпео. Госсекретарь США от своего имени и от имени своей страны выразил солидарность с Францией в связи с пожаром, который коснулся собора Нотр-Дам. Министр Жан-Ив Ле Дриан поблагодарил своего коллегу за большое число соболезнований и слов поддержки, полученных от Соединённых Штатов», — говорится в тексте.

Отмечается, что стороны также обсудили ситуацию в Триполи.

«Оба министра отметили полную схожесть мнений, которая состоит в быстром введении режима прекращения огня, а также в незамедлительном возобновлении политического процесса под контролем Организации Объединённых Наций», — сообщили во французском МИД.

Ранее в ливийском отделении Всемирной организации здравоохранения заявили, что по меньшей мере 174 человека погибли, ещё 756 получили ранения в ходе боевых действий в стране.