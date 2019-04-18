Грушко обсудил с португальскими коллегами отношения России с ЕС и НАТО

Заместитель главы российского Министерства иностранных дел Александр Грушко встретился в Лиссабоне с госсекретарём по европейским делам МИД Португалии Аной Паулой Закариаш и гендиректором по внешней политике Педру Саншешем да Кошта Перейрой.

«Подробно рассмотрены возможности активизации российско-португальских отношений, отмечена важная роль регулярного политического диалога, необходимость укрепления договорно-правовой базы», — говорится в сообщении российского МИД.

Как отмечается, дипломаты рассмотрели ход подготовки мероприятий в ознаменование 240-летия российско-португальских дипломатических отношений.

Кроме того, стороны обсудили вопросы европейской безопасности и отношений России с ЕС и НАТО.

«Особое внимание было уделено ситуации в Совете Европы и поиску путей преодоления в этой организации», — отметили в ведомстве.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в вопросе разрешения кризиса в Парламентской ассамблее Совета Европы наблюдаются положительные изменения.