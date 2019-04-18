В Венесуэле рассказали о планах МККК по доставке гумпомощи в страну

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Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо рассказал о планах Международного комитета Красного креста по доставке гуманитарной помощи в страну.

«Вчера (16 апреля. — RT) мы провели техническую встречу, а сегодня (17 апреля. — RT) продолжаем её по вопросу распределения, товарищи из Красного креста говорят о возможности привозить один груз более-менее в течение каждых двух-трёх недель, чтобы восполнить различные потребности», — цитирует РИА Новости Альварадо.

В конце марта Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) анонсировало поставку медицинской помощи в Венесуэлу

По словам главы организации Франческо Рокка, IFRC расширит возможности в сфере здравоохранения по всей Венесуэле таким образом, чтобы она «была независимой, беспрепятственной и беспристрастной», а также охватывала уязвимые слои населения.

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