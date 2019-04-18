Москалькова сообщила о подготовке обращения к властям США по поводу Винника
Она подчеркнула, что «есть институт помилования, который исходит из того, что человек совершил преступление, но исходя из особых ситуаций гуманитарного характера он может быть освобождён».
«Я буду готовить такое обращение и очень надеюсь, что оно будет услышано», — цитирует ТАСС Москалькову.
Ранее Суд первой инстанции в Греции отказался освободить из-под стражи Винника.
Он был арестован в Греции по запросу США в июле 2017 года. Россиянина обвиняют в отмывании около $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.