Москалькова сообщила о подготовке обращения к властям США по поводу Винника

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что готовит обращение к властям Соединённых Штатов по поводу россиянина Александра Винника, арестованного в Греции.

Она подчеркнула, что «есть институт помилования, который исходит из того, что человек совершил преступление, но исходя из особых ситуаций гуманитарного характера он может быть освобождён».

«Я буду готовить такое обращение и очень надеюсь, что оно будет услышано», — цитирует ТАСС Москалькову.

Ранее Суд первой инстанции в Греции отказался освободить из-под стражи Винника.

Он был арестован в Греции по запросу США в июле 2017 года. Россиянина обвиняют в отмывании около $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.