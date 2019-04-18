Москалькова сообщила о подготовке обращения к властям США по поводу Винника

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что готовит обращение к властям Соединённых Штатов по поводу россиянина Александра Винника, арестованного в Греции.

Она подчеркнула, что «есть институт помилования, который исходит из того, что человек совершил преступление, но исходя из особых ситуаций гуманитарного характера он может быть освобождён».

«Я буду готовить такое обращение и очень надеюсь, что оно будет услышано», — цитирует ТАСС Москалькову.

Ранее Суд первой инстанции в Греции отказался освободить из-под стражи Винника.

Он был арестован в Греции по запросу США в июле 2017 года. Россиянина обвиняют в отмывании около $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить