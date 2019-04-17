Армия Хафтара опровергла причастность к ракетному обстрелу Триполи
Об этом сообщает РИА Новости.
«Сегодня ночью ливийская армия не использовала тяжёлое оружие в ходе военных операций», — сказал агентству глава пресс-службы командования ЛНА Халифа аль-Обейди.
Вместе с этим он обвинил действующие в столице Ливии группировки в преднамеренном обстреле жилых кварталов города из установок «Град», чтобы обвинить потом в этом ЛНА.
Ранее ливийская газета The Libya Observer, ссылаясь на источник, сообщила, что Триполи подвергся ракетному обстрелу, ответственность за который несут войска Хафтара.