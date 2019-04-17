Армия Хафтара опровергла причастность к ракетному обстрелу Триполи

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Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара опровергла причастность к ракетному обстрелу Триполи.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня ночью ливийская армия не использовала тяжёлое оружие в ходе военных операций», — сказал агентству глава пресс-службы командования ЛНА Халифа аль-Обейди.

Вместе с этим он обвинил действующие в столице Ливии группировки в преднамеренном обстреле жилых кварталов города из установок «Град», чтобы обвинить потом в этом ЛНА.

Ранее ливийская газета The Libya Observer, ссылаясь на источник, сообщила, что Триполи подвергся ракетному обстрелу, ответственность за который несут войска Хафтара.

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