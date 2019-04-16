Патрушев назвал шаги США по сохранению доминирования в мире

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на заседании научного совета при Совбезе назвал шаги, которые предпринимают США для сохранения своего доминирования в мире.

РИА Новости

«Предпринята попытка развала Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, продолжается разжигание палестино-израильского конфликта, сознательно затягивается урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова», — приводит Интерфакс слова Патрушева. Он отметил, что «это лишь некоторые из шагов Вашингтона по сохранению своего доминирования в международных делах». Позднее сообщение было аннулировано агентством Интерфакс. Ранее Патрушев оценил действия США в отношении Венесуэлы и ситуацию с ДРСМД.