Патрушев назвал шаги США по сохранению доминирования в мире
- РИА Новости
«Предпринята попытка развала Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, продолжается разжигание палестино-израильского конфликта, сознательно затягивается урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова», — приводит Интерфакс слова Патрушева.
Он отметил, что «это лишь некоторые из шагов Вашингтона по сохранению своего доминирования в международных делах».
Позднее сообщение было аннулировано агентством Интерфакс.
Ранее Патрушев оценил действия США в отношении Венесуэлы и ситуацию с ДРСМД.