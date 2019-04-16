Экс-губернатор Массачусетса заявил о намерении баллотироваться в президенты США

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Бывший губернатор американского штата Массачусетс Билл Уэлд заявил, что намерен бороться за пост президента США на выборах в 2020 году.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Twitter.

Отмечается, что он уже создал соответствующий сайт и начал сбор средств на свою президентскую кампанию.

Ранее сообщалось, что сенатор-демократ Берни Сандерс подтвердил, что намерен бороться за пост президента США на выборах в 2020 году.

В марте бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон официально заявила, что не планирует баллотироваться на пост президента США в 2020 году.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН прокомментировал решение Клинтон.

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