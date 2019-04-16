Экс-губернатор Массачусетса заявил о намерении баллотироваться в президенты США
Об этом он сам сообщил на своей странице в Twitter.
Отмечается, что он уже создал соответствующий сайт и начал сбор средств на свою президентскую кампанию.
Thank you. You can go to https://t.co/DrbWzdUSAl to donate and support.— Gov. Bill Weld (@GovBillWeld) 15 апреля 2019 г.
Ранее сообщалось, что сенатор-демократ Берни Сандерс подтвердил, что намерен бороться за пост президента США на выборах в 2020 году.
В марте бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон официально заявила, что не планирует баллотироваться на пост президента США в 2020 году.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН прокомментировал решение Клинтон.