Экс-губернатор Массачусетса заявил о намерении баллотироваться в президенты США

Бывший губернатор американского штата Массачусетс Билл Уэлд заявил, что намерен бороться за пост президента США на выборах в 2020 году.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Twitter.

Отмечается, что он уже создал соответствующий сайт и начал сбор средств на свою президентскую кампанию.

Thank you. You can go to https://t.co/DrbWzdUSAl to donate and support. — Gov. Bill Weld (@GovBillWeld) 15 апреля 2019 г.

Ранее сообщалось, что сенатор-демократ Берни Сандерс подтвердил, что намерен бороться за пост президента США на выборах в 2020 году.

В марте бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон официально заявила, что не планирует баллотироваться на пост президента США в 2020 году.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН прокомментировал решение Клинтон.