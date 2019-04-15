Министр нефти Сирии осмотрел заправочные станции в Дамаске

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Министр нефти Сирии Али Ганем осмотрел заправочные станции в Дамаске, сообщает ФАН.
Министр нефти Сирии осмотрел заправочные станции в Дамаске
  • Reuters

Он рассказал, что топливо доступно круглосуточно.

«Мы проводим мониторинг некоторых негативных случаев, у нас существуют штрафные санкции для владельцев станций, которые действовали негативно, будь то монополия или манипулирование смарт-картой», — заявил Ганем.

Министр также отметил, что в случае каких-либо манипуляций с топливом ответственность будет нести лицо, непосредственно причастное к нарушению.

В феврале сообщалось, что в Дамаске фестивали текстиля и кожи собрали сотни сирийских производителей.

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