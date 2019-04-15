В Канаде произошла стрельба в церкви
Отмечается, что 25-летний мужчина вошёл в храм и несколько раз выстрелил в двух прихожан.
Стрелявший был задержан полицией, его имя не называется.
По предварительной информации, преступление не связано с религиозными мотивами задержанного.
Как отмечают в полиции, арестованный мужчина был знаком, по крайней мере, с одной из своих предполагаемых жертв.
15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. 28-летний австралиец Брентон Таррант застрелил по меньшей мере 50 человек.