В Канаде произошла стрельба в церкви

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Во время службы в Церкви Христа в городе Салмон Арм в Британской Колумбии произошла стрельба. Один человек погиб и один пострадал, передаёт CTV News.

Отмечается, что 25-летний мужчина вошёл в храм и несколько раз выстрелил в двух прихожан.

Стрелявший был задержан полицией, его имя не называется.

По предварительной информации, преступление не связано с религиозными мотивами задержанного.

Как отмечают в полиции, арестованный мужчина был знаком, по крайней мере, с одной из своих предполагаемых жертв.

15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. 28-летний австралиец Брентон Таррант застрелил по меньшей мере 50 человек.

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