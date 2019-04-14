Мадуро объявил о включении народного ополчения в состав ВС Венесуэлы

Короткая ссылка
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления перед сторонниками в Каракасе объявил, что народное ополчение войдёт в состав Вооружённых сил страны.

«Ополчение получит конституционный ранг как полноценная часть Вооружённых сил страны», — заявил венесуэльский президент в ходе выступления, которое транслировалось в его Twitter.

Мадуро уточнил, что для этого потребуется пересмотреть действующее законодательство.

По его словам, к концу года число ополченцев в Венесуэле достигнет 3 млн человек.

Ранее Мадуро выразил уверенность, что граждане Боливарианской Республики смогут защитить свою страну от всех угроз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить