Мадуро объявил о включении народного ополчения в состав ВС Венесуэлы

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления перед сторонниками в Каракасе объявил, что народное ополчение войдёт в состав Вооружённых сил страны.

«Ополчение получит конституционный ранг как полноценная часть Вооружённых сил страны», — заявил венесуэльский президент в ходе выступления, которое транслировалось в его Twitter.

Мадуро уточнил, что для этого потребуется пересмотреть действующее законодательство.

По его словам, к концу года число ополченцев в Венесуэле достигнет 3 млн человек.

Ранее Мадуро выразил уверенность, что граждане Боливарианской Республики смогут защитить свою страну от всех угроз.