Мадуро объявил о включении народного ополчения в состав ВС Венесуэлы
«Ополчение получит конституционный ранг как полноценная часть Вооружённых сил страны», — заявил венесуэльский президент в ходе выступления, которое транслировалось в его Twitter.
Мадуро уточнил, что для этого потребуется пересмотреть действующее законодательство.
По его словам, к концу года число ополченцев в Венесуэле достигнет 3 млн человек.
Ранее Мадуро выразил уверенность, что граждане Боливарианской Республики смогут защитить свою страну от всех угроз.