Ливан обвинил Израиль в нарушении воздушных и морских границ

В Генштабе Ливана заявили, что Израиль нарушил воздушное и морское пространство страны. Об этом сообщает агентство NNA.

Уточняется, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) модели MK совершал разведывательные полёты на низких высотах над регионом Марджиюн на юге страны.

Кроме того, по данным Генштаба, границу Ливана нарушил также израильский военный катер.

«Военный катер израильской армии 13 апреля нарушил морские границы Ливана... рядом с мысом ан-Накура, пройдя максимальное расстояние в 535 метров», — говорится в заявлении Генштаба, которое приводит РИА Новости.

Отмечается, что нарушение было зафиксировано миссией миротворцев ООН (UNIFIL).

Ранее СМИ сообщили, что при ударах, предположительно, авиации Израиля по провинции Хама в Сирии, ранены трое военнослужащих САР.