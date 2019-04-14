Мадуро заявил о готовности народа Венесуэлы встать на защиту страны

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в Каракасе заявил, что народ Боливарианской Республики готов встать на защиту своей страны от любой угрозы.

«На улицах есть сила... Это сознательная сила народа, настроенного защищать родину», — сказал Мадуро во время выступления, опубликованного в его Twitter.

Глава государства призвал граждан «упорно работать» для освобождения страны от «санкций империализма».

Кроме того, он пригласил патриотов страны вступить в ряды Боливарианской милиции. 

Ранее Мадуро предостерёг президента Бразилии Жаира Болсонару от возможного военного вмешательства в дела Венесуэлы.

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