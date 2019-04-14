Мадуро заявил о готовности народа Венесуэлы встать на защиту страны
«На улицах есть сила... Это сознательная сила народа, настроенного защищать родину», — сказал Мадуро во время выступления, опубликованного в его Twitter.
Глава государства призвал граждан «упорно работать» для освобождения страны от «санкций империализма».
Кроме того, он пригласил патриотов страны вступить в ряды Боливарианской милиции.
Ранее Мадуро предостерёг президента Бразилии Жаира Болсонару от возможного военного вмешательства в дела Венесуэлы.