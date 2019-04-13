Протестующие в Белграде пригрозили вновь выйти на улицы

Участники протеста в Белграде дали властям Сербии шесть дней на выполнение требований, пригрозив в случае их невыполнения выйти на улицы «ещё большим числом». Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, протестующие ожидали, что к ним выйдет президент страны Александр Вучич, однако этого не случилось.

Министр внутренних дел Небойша Стефанович объяснил это тем, что Вучич «не привык выступать перед малым числом людей». По словам министра, митинг собрал не более 7,5 тыс. человек.

Агентство подчёркивает, что демонстранты требуют отправить в отставку главу МВД и президента, провести прозрачные выборы, а также найти виновников смерти сербского политика Оливера Ивановича.

Ранее в Белграде начались акции протеста против политики действующего президента Сербии.

В марте Вучич заявил, что демонстранты имеют право выражать своё мнение, но делать это без насилия, иначе власти будут вынуждены реагировать.